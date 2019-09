Nii näiteks on Soome parlamendiliikme kuupalk 6614 eurot, kuid kui parlamendis on oldud enam kui neli aastat, on palk 6945 eurot ning alates 13. aastast juba 7408 eurot. Eestis on riigikogu liikme palk 4009,40 eurot. Samas saavad kõrgema koefitsendi alusel palka nii riigikogu spiiker, asespiikrid, komisjoni ning fraktsioonid esimehed.

Lisaks tasutakse Soomes parlamendiliikmete eluasemekulusid olenevalt elukohast 987–1809 eurot kuus vastavalt sellele, kas neil on Helsingi piirkonnas eluase või mitte. Eestis kompenseeritakse riigikogu liikme eluasemekulusid mitte rohkem kui 20% tema palgast ehk kuni 801,88 euro ulatuses.