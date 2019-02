GRAAFIK | Millised riigid saaksid USA autotollidest suurima hoobi?

Ühendriikide kaubandusministeerium saatis hiljuti Trumpile raporti, mis uuris, kas importautod ja autovaruosad kujutavad ohtu Ameerika autosektorile. Kuigi aruande tulemusi ei ole avalikustatud, on Trump juba varasemalt öelnud, et ta toetab vähemalt 20%-list tollimaksu importautodele.

Statista kirjutab, et samal ajal kui Trump kinnitab, et tollid aitaksid kaitsta Ameerika autotööstust, on autotootjad ise korduvalt kinnitanud, et ei poolda imporditavatele autode või siis nende osadele tollimaksu kehtestamist.

„Tollitariifid on maks meie klientidele ja tähendavad, et ameeriklaste jaoks muutub paljude uute autode ostmine kallimaks. Imporditollide kehtestamine oleks viga, millel oleksid ka USA autotööstusele negatiivsed tagajärjed,“ teatas USA autotootjate liit, mis esindab 70% autode ning väikeveokite müüki USAs. Liit lisas, et samm toob kaasa sadade tuhandete töökohtade kadumise USAs.

President Trumbil on nüüd 90 päeva otsustamaks kas ja mis mahus välismaistele autodele tollimakse kehtestada. Kolmapäeval teatas ta, et kõik sõltub sellest, kas Euroopa Liiduga suudetakse saavutada õiglane kokkulepe. Trump on nimelt arvamusel, et euroliit on kehtestanud Ameerika autodele ning teistele kaupadele liiga kõrged tollimaksud.