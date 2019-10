GRAAFIK | Milliseid maailmalinnasid ähvardab kinnisvarabuum enim ja mida see tähendab Euroopale?

München juhib nende linnade nimistut, kus on kõige suurema tõenäosusega tekkinud kinnisvarabuum, ütleb Bloomberg, viidates UBS Groupi iga-aastasele kinnisvarabuumi indeksile. Esmaspäeval avaldatud andmestiku kohaselt ähvardab ebastabiilne kinnisvarahindade tase Euroopa linnadest veel ka Pariisi, Amsterdami ja Frankfurti.

Esimest korda nelja aasta jooksul ei ole ohtlikult ülehinnatud kinnisvarahindadega linnade hulgas Londonit, kus hinnad on langenud alates 2016. aasta keskpaigast. Sellele on oma mõju avaldanud nii Brexitiga kaasnev ebakindlus kui ka kõrge omandimaksude tase. Ka Hongkongis on hakanud kinnisvarabuumi oht taanduma.

„Üleilmne majanduslik ebakindlus on hakanud tasakaalustama langetavate intressimäärade mõju linnalise kinnisvara nõudlusele,” rääkis UBS Global Wealth Managementi investeeringute juht Mark Haefele. Küll aga toonitas ta, et osades euroala riikides on madalad intressid tõuganud kinnisvarahinnad buumi tasemele.