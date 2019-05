GRAAFIK | Mis on need seitse riigifirmat, kus majandusministeerium soovitab riigil osalust vähendada või suisa maha müüa?

„Tagamaks võrdne kohtlemine turgudel, kus erasektoris tegutsevad äriühingud saavad konkureerida riigi osalusega äriühingutega, ei pea riik osaluse valitsejana pikemas perspektiivis otstarbekaks riigi osalemist äriühingutes, millel on üksnes tulu teenimise eesmärk ning puuduvad avalikud eesmärgid,” märgib MKM ülevaate sissejuhatuses.

Ka ütleb ministeerium, et valdkonnas, kus turg toimib tõrgeteta, ei pea riik olema turuosaline, vaid regulaator. „Reguleeritud turu tingimustes, kus on toimiv konkurentsi ja tarbijajärelevalve, puudub riigil vajadus ettevõtluses omanikuna osaleda,” põhjendab MKM, kelle valitsusalasse kuulub 19 riigifirmat.

Kui valdavalt avalike eesmärkidega ettevõtteid on nende seas 13, siis äriliste eesmärkidega riigifirmasid on kuus. Need on rahvuslik lennufirma Nordica (ärinimega AS Nordic Aviation Group), sellega seotud lennukite omanik OÜ Transpordi Varahaldus, postifirma AS Eesti Post, raudtee logistikafirma AS Operail, teehooldega tegelev AS Eesti Teed ning sadamateenust pakkuv AS Tallinna Sadam.

Ministeerium esitab ülevaates seisukohad Eesti riigi osaluse suhtes kõigis neis 19 ettevõttes. Seejuures jagab MKM ettevõtted kolme gruppi: need, mis võiks täielikult maha müüa, need, kus tuleks viia läbi täiendav analüüs müügi või võimaliku osaluse vähendamise osas ning kolmandana need firmad, kus riik peaks säilitama oma senise osaluse.

Erastamist võiks kaaluda ka Nordica ja Transpordi Varahalduse puhul