GRAAFIK | Muinasjutu lagunemine: raha põletavate ja üles kiidetud startuppide väärtusest kaob börsile minnes suur osa

Nii et ole 2019. aasta olnud sugugi soodne nn. ükssarvikutele ehk miljardi dollari väärtuse piiri ületanud kiiresti kasvavatele firmadele, kes ma turvalise keskkonna on hüljanud ning karmi börsimaailma sukeldunud.

Kui aktsiaturgude käsi on sel aastal käinud suhteliselt hästi- S&P 500 indeks on kerkinud enam kui 20%- siis mõned suured aktsiate esmase emissiooni teinud firma.

Nii näitab Statista koostatud graafik, et suuresti üles kiidetud firmad Slack, Lyft ning eelkõige Uber, on pärast aktsiate börsile viimist oma turuväärtusest kaotanud miljardeid dollareid, tuues sellega selgelt välja, kui suured käärid laiutavad firmade arvatava väärtuse ning börsil kauplemise tegeliku väärtuse vahel.

Nii on näoteks Uberi aktsionärid, kes avalikust emissioonist aktsiaid soetanud, pidanud leppima sellega, et aktsia väärtus on emissiooniga võrreldes oma väärtusest kaotanud üle 44%.

Kui riskiinvestorid ostavad ettevõtte ideid ja tulevikuväljavaateid, arvestades sellega, et sageli tuleb enne taluda kiire kasvuga kaasnevaid suuri kahjumeid, siis börsil kauplevad investorid on olulisest rohkem mures selle pärast, kas ettevõtted üldse kunagi raha põletamise asemel ka kasumit teenima hakkavad.