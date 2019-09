GRAAFIK | Nafta hinnatõus tuli väga halval ajal

Saudi Araabia on maailma suurim toornafta tootja ning seega rünnakutel suurtootja naftarajatistele on paraku globaalsed mõjud maailmaturu toornafta hindadele.

Kõrgem toornafta hind tuleb väga ebasoodsal ajal kui maailmamajandus on jahtumas ning globaalne töötlev tööstus jätkuvalt veel languses.

Eratarbija ei vaja toornaftast põhjustatud hinnakasvu hüppeid, et saaks toetada majandust.

Toornafta hind 80 dollarit barrelist oleks nõrgeneva majanduskasvu väljavaate taustal juba suhteliselt arvestatav lakmustest majanduste tervise jaoks, mõjutades tarbijat.

Oleme varem kogenud üle 100 dollarist hinnataset ka majandussurutiste perioodidel (2012-2013), ning see ei soodustanud kriisist taastumist ja nõudis keskpankadelt erakordset tuge.

Edasise osas on oluline, et pinged suurtootja ümber ei eskaleeruks ja tootmine saaks järkjärgult taastuda. Varusid jagub ja see leevendab hinnasurvet.

Toornafta hinna esialgsele järsule hüppele on järgnenud täna finantsturgudel stabiliseerumine varasemast ca 4-5 dollarit kõrgemal tasemel. Koos toornaftaga on kosunud ka muude toodete hinnad (sh kütteõli) kajastades finantturgude positsioneerimist ja kasvanud geopoliitilisi riske.

Toornafta Brent detsembrikuu hind (futuuriturul) on kosunud samuti suurusjärgus 4 dollarit barrelist ca 64 dollarile, jäädes alla kevadisele 70 dollarisele hinnakasvu tipule. Seega hinnakasvu hüpe on toimunud ka tuleviku hindades, kuid püsib mõõdukas.

Võrdluseks möödunud aasta oktoobris küündisid hinnad 80 dollarini, kuid siis oli ka maailmaturu nõudluse väljavaade soodsam.