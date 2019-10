GRAAFIK | Need ettevõtted maksavad Eestis kõige kõrgemat palka

Keskmine palk Eestis on praegu veidi üle 1400 euro, aga kõrgeima palga maksja Eestis on juba teist aastat Microsoft Estonia OÜ, kus keskmine brutokuutasu on ühe töötaja kohta 8297 eurot, kirjutab Äripäev.