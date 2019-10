GRAAFIK | Need on Euroopa kõige kõrgema ostujõuga riigid

Kaja Koovit kaja.koovit@arileht.ee RUS

Ostujõud. Foto: Argo Ingver

Analüüsifirma Growth from Knowledge (GfK) reastas Euroopa riigid nende elanike ostujõu alusel. Uuringust selgub, et 42 riigi seast 16 riigi elanike ostujõud on keskmisest kõrgem, kuid samal ajal on 26 riiki, kus see näitaja on keskmisest madalam.