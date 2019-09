GRAAFIK | Need on Euroopa kõige suuremad õlletootjad. Vaata, kus on Eesti!

Eurostati andmetel tuli kaks kolmandikku Euroopa Liidus toodetud õllest eelmisel aastal kuuest liikmesriigist, vahendab Statista. Suurim õlletootja on Saksamaa, kus toodeti 8,3 miljardit liitrit ehk 21% kogu ELi toodangust. See tähendab, et iga viies Elis toodetud õllepudel on pärit Saksamaalt.

Teine Suurem tootja on 4,5 miljardi liitriga Suurbritannia. Ning järgneb Poola 4 miljardi liitriga.

Tabelis on ära toodud ka Eesti, aga oma 137,25 miljoni liitriga oleme me peaaegu viimased.

Graafikus tuleb küll arvestada, et Belgia andmed on aastast 2017 ning Iirimaa ning Sloveenia kohta andmeid ei ole.



Allikas: Eurostat,Statista