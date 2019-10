GRAAFIK | Need on maailma kõige kasumlikumad ettevõtted

Toimetas: Kaja Koovit kaja.koovit@arileht.ee RUS

Töötajad Saudi Aramco naftatehases Abqaiqis. Foto: Scanpix/ MAXIM SHEMETOV, REUTERS

Apple on pikka aega olnud maailma kõige kasumlikum ettevõte, kuid need päevad on möödas. Börsile minekut ettevalmistav Saudi naftafirma Saudi Aramco pidi ettevõtte majandusaruanded avaldama ning sellest selgub, et ettevõte teenis eelmisel aastal 111,1 miljardit dollarit kasumit. Seda on oluliselt rohkem kui konkurentidel, kirjutab Statista.