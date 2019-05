GRAAFIK | Need on maailma kõige populaarsemad muuseumid

Louvre’i külastas mullu 10,2 miljonit inimest, mida on 25,9% rohkem kui 2017. aastal.

Edetabeli teisel kohal on Hiina rahvusmuuseum 8,61 miljoni külastajaga ning huviliste arv on aastaga seal suurenenud 6,8%. Hiina muuseum on vaba sissepääsuga.

New Yorgis asuvat kunstimuuseumi, Motropolitani muuseumi külastas eelmisel aastal 7,36 miljonit inimest, mida on 5,1% rohkem kui aasta varem. Samapalju kasvas ka edetabeli neljandal kohal oleva Vatikani muuseumi külastajate arv. Kokku käis Vatikani muuseumis mullu inimesi 6,756 miljonit.

Viiendal kohal olev USA Riiklik lennundus- ja kosmosemuuseum Washingtonis pidi aga leppima 11,4% huviliste arvu vähenemisega. Kokku külastas seda muuseumi mullu 6,2 miljonit inimest.