GRAAFIK | Need on maailma kõige suurema võlakoormaga riigid

Jaapan. Foto: Scanpix/ CHARLY TRIBALLEAU, AFP

Suurem osa inimestest usub, et Jaapan on kõrgelt arenenud ning jõukas riik. Mullu oli riigi sisemajanduse kogutoodang (SKT) elaniku kohta 39 306 dollarit, riigi majandus on maailma üks arenenumaid. Mida aga paljud ei tea, on fakt, et Jaapan on maailma kõige suurema võlakoormaga riik. IMFi andmetel ulatus ettevõte võlakoormus 2017 aastal 238%ni SKTst, kirjutab Statista.