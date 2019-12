GRAAFIK | Nendes riikides streigivad töötajad kõige rohkem

Tegemist on aastate 2008-2017 andmetega.

Prantslaste streigilembust kinnitab ka praegune enam kui 20 päeva kestnud transporditöötajate streik.

Prantsusmaa raudteeoperaator SNFC teatas teisipäeval, et pühade ajal ei tööta 40% kiirrongidest ning lisaks 20% regionaalsetest reisidest. Siis tunnistas operaator, et streikivate rongijuhtide arv langes sel nädalal alla 50% taseme. Kui streik kolm nädalat tagasi algas, oli nende osakaal 85%. Ettevõtte teatel on streik neile seni maksma läinud 400 miljonit eurot.

Prantslastest ei jää palju maha ka taanlased. Taanis tuleb iga tuhande töötaja kohta aastas keskmiselt 116 streigipäeva.

Meie põhjanaabrid soomlased jäävad selles tabelis eesotsas olijatest kaugele maha: Soomes tuleb iga tuhande töötaja kohta aastas vaid 37 streigipäeva.

Balti riikidest on Hans Böcker Foundationi andmetes vaid Leedu, kus tuhande töötaja kohta tuleb aastas keskmiselt kuus streigipäeva.