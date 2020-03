GRAAFIK | Osta.ee keskkonnas on e-poed kasvatanud kõvasti käibeid. Ostubuum on tabanud üsna kummalisi tooteid

Tänane kriis muudab tarbijate käitumismustreid jäädavalt. Internetist ostavad nüüd ka kõik need, kes seni eelistasid ostlemist suurtes kaubanduskeskustes. Nõudluse teenindamisega on hädas toidukettide kullerteenused, kes seni pigem vaevlesid ja olid rohkem turundusprojekt kui kasumlikud ettevõtmised.

“Kui suurtel kettidel oli valmidus, tugev bränd ja oma kullerteenus, siis väikesed poed ja ärid pidid ellujäämiseks kiiresti kohanema. See on ka põhjus, miks suuri kasvunumbreid näitab müügi- ja oksjoniportaali Osta.ee statistika,” selgitas Osta.ee juht Tarvo Teslon.

Osta.ee e-poodide tehinguindeks näitab märtsis aasta võrdluses 63 protsendist kasvu.

Seni peamiselt eraisikute müügi- ja oksjoniportaalina tuntud Osta.ee-st on saanud üle öö e-poodide kaubanduskeskus.

Märtsi keskpaigast alates on hoogustunud uute e-poodide loomine Osta.ee-s. Iga nädal on lisandunud 15-20 uut e-poodi, kelle hulgas on neid, kes panevad üles vaid 10 toodet ja on neid, kes soovivad oluliselt suurema tootevaliku oma e-poodi üles panna.

Olemasolevate e-poodide tehingute koguarvud on kasvanud võrreldes eelmise aastaga 64 protsenti. Paar päeva enne kuu lõppu prognoosime märtsikuu tehingute koguarvuks rekordilised 115 000 tehingut.

“Suurima plussina toovad ärikliendid välja, et nad ei pea hakkama nullist oma e-poodi looma, vaid saavad koheselt kasutada kõiki makselahendusi pangalinkidest krediitkaartideni, pakiautomaatide teenuseid ja seda teha turvalises keskkonnas,” sõnas Teslon.