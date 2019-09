GRAAFIK: Riigieelarve tulud kasvavad 605 miljoni eurot võrra, isikute tulumaksu laekumine peaks kasvama veerandi võrra

Seletuskirjas märgitakse, et inimesed on sel aastal kasutanud maksuvaba tulu sarnaselt 2018. aastale, mistõttu on 2020. aastal oodata ka 2019. aastale sarnaseid tulumaksu tagastusi ja juurdemääramisi.

Füüsilise isiku tulumaksu tagastuse prognoos on 2020. aastal 183 miljonit eurot, mis jaotub järgmiselt: üldine maksuvaba tulu – 129 miljonit eurot eurot, maksuvaba tulu teise ja enama lapse kohta

– 23 miljonit eurot, koolituskulud – 14 miljonit eurot, pensionikindlustus – 9 miljonit eurot, eluasemelaenu intressid – 6 miljonit eurot, annetused ja kingitused – 2 mmiljoni eurot. Juurde määratud tulumaksu prognoos on 53 miljonit eurot.