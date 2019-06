GRAAFIK | Riigikogu liikmete eluasemekulud ulatuvad 800 euroni. Kes ja kui palju korterihüvitist kasutab?

Maksimaalselt hüvitatakse Tallinnast ja sellega piirnevatest omavalitsustest väljaspool elavatele saadikutele 801 euro ja 88 sendini ulatuv üürisumma.

Peaaegu kogu ettenähtud summa eest üürib omale Tallinnas eluaset keskerakondlane Dmitri Dmitrijev, kelle ühe kuu korteriüür on 800 eurot. Temaga samas hinnaklassis rendib korterit Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) fraktsiooni liige Heljo Pikhof, kes palub eluaseme eest 790 euro suurust hüvitist.

Mõnikümmend eurot madalama hinnaga (750 eurot) üürivad korterit Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni liige Merry Aart, Reformierakonna fraktsiooni kuuluv Andrus Seeme (samuti 750 eurot) ja sotsiaaldemokraat Kalvi Kõva, kelle korteriüür on 740 eurot kuus.

Kõige tagasihoidlikumad eluasemekulud on EKRE fraktsiooni liikmel Jaak Madisonil, kelle korteriüür on 450 eurot kuus. Talle järgnevad Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder, Keskerakonna fraktsiooni liige Anneli Ott ja SDE saadik Katri Raik, kes kõik elavad tööpäevadel korteris, mille üür on 500 eurot.

Osal saadikutest on hinna sees ka korteri kommunaalkulud, kuid kellel täpsemalt, riigikogu majandusosakond ei avaldanud.

Riigikogu liikme eluasemekulude hüvitamise kord

Riigikogu liikme staatuse seaduse kohaselt makstakse riigikogu liikmele, kes rahvastikuregistrisse kantud elukohaandmete järgi elab väljaspool Tallinna ja Tallinnaga piirnevaid kohaliku omavalitsuse üksusi, tema sooviavalduse alusel eluasemekulude hüvitamiseks iga kuu summa, mille suurus on 20 protsenti riigikogu liikme ametipalgast.