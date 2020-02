GRAAFIK | Riik korjas eelmisel aastal mõnuga maksu- ja aktsiisitulu

Tubakaaktsiisi tasuti detsembris 13,6 protsenti rohkem, kui aasta varem ning eelarves prognoositust laekus 2019. aastal kokku 10 miljonit eurot enam. Tubakaaktsiisi prognoositust parema laekumise taga on eelkõige sigarettide varimajanduse osakaalu vähenemine, tänu millele on sigarettide deklareeritud kogused aastaga kasvanud 3 protsenti. Tasumisse panustas ka uudse toote - nikotiinipadjad - turule tulek. Neid on deklareeritud Eestis alates suvest ning nende eest tasuti aktsiisi kokku 0,9 miljonit eurot.

Tubakaaktsiis on positiivne näide aktsiisi fiskaalsete ja rahvatervise eesmärkide täitmisest. Tubakaaktsiisist moodustab ligi 97 protsenti laekumine sigarettide aktsiisilt. Sigarettide aktsiisi on tõstetud alates 2011. aastast keskmiselt 8 protsenti aastas ning viimase 9 aastaga on keskmiselt sigaretipakilt makstav aktsiis kokku tõusnud 77 protsenti. Ühtlase aktsiisimäära kasvu tulemusel on kasvanud aktsiisitulu ning samal ajal hinnatõusu tulemusel on pidevalt vähenenud müüdavate sigarettide arv ning suitsetajate hulk. Viimaste aastate suured muutused alkoholiaktsiisi määrades on põhjustanud küll varumisest tingitud kõikumisi aastate vahel ning suuri muutuseid deklareeritud kogustes ja piirikaubanduses, kuid kokkuvõttes on püsinud aktsiisitulu suhteliselt samal tasemel. 2019. aastal ületas esmakordselt tubakaaktsiisi laekumine alkoholiaktsiisi laekumise taseme, 2011. aastal oli laekumiste vahe 40 miljonit eurot alkoholiaktsiisi kasuks