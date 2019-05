GRAAFIK | Rikkurid hülgavad üha tihedamini kodumaa. Millised riigid võidavad, millised kaotavad miljonäre?

Värske New World Wealth uuringu raporti kohaselt kasvas mullu maailma jõukaimate inimeste ränne aasta varasemaga võrreldes 14%, kirjutab Bloomberg. See tähendab, et umbes 108 000 miljonäri vahetas möödunud aastal oma kodumaad. See on kaks korda enam kui 2013. aastal.

Rikkurite lemmiksihtkohtadeks on viimasel ajal kujunenud Austraalia, USA ja Kanada, samas kui kõige suuremad kaotajad on Hiina ja Venemaa. Suurbritanniast lahkus mullu Brexiti ja maksudega seotud põhjustel umbes 3000 miljonäri.

Põhjuseid, mis panevad miljonärid oma kodumaad hülgama, on terve rida. Teiste hulgas on nii kuritegevuse kasv, usulised pinged või ärivõimaluste vähesus. Samas võib see olla ka tulevikuindikaator.

„See võib viidata ka sellele, et halvad ajad on algamas, sest jõukama sissetulekuga inimesed on tavaliselt esimesed, kes sellisel juhul riigist lahkuvad, kuna neil on selleks vahendid, mida keskklassil pole,” märkis Andrew Amoils, New World Wealth uuringute juht.

Austraalia on rikkurite uute sihtriikide nimistus kõrgel kohal seetõttu, et seda nähakse turvalise riigina, kus puudub näiteks pärandimaks, kuid millel on tugevad ärisuhted Hiina, Jaapani ja Lõuna-Koreaga.

Ka paistab Austraalia silma väga stabiilse majanduskasvu poolest, riik on sisuliselt viimased 27 aastat suutnud majanduskriisi vältida. Teisel kohal oleva USA puhul eelistavad miljonärid kolida New Yorki, Los Angelesi, Miamisse või San Franciscosse.