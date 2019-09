GRAAFIK | Tallinna TV on maksumaksja taskust aastate jooksul võtnud üle 30 miljoni euro

„Telekanali ülalpidamine on kulukas ja samal ajal mitte eriti tõhus," tunnistas eile Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart kui teatas linnatelevisiooni kinnipanekust 1. oktoobrist.

Kusjuures tänavu aastaks oli TTV-le eraldatud linna eelarvest rekordiline summa, üle 3,8 miljoni euro. Lisaeelarves telekanalile küll lisasummasid ette nähtud ei olnud, kuid eilsel pressikonverentsil mainis Kõlvart, et koos lisavahenditega ulatus kanali eelarve juba 4,5 miljoni euroni. "Ma arvan, et suudame kokku hoida 40-50 protsenti sellest eelarvest. 40 on kindlasti võimalik. Samas saame tõsta päris mitu korda reaalsete kontaktide ehk televaatajate arvu," märkis Kõlvart.

"Informeerime tallinlasi edaspidi erinevate kanalite, sealhulgas telekanalite kaudu ja arvestame sellega, et inimesed veedavad järjest rohkem aega veebis ja sotsiaalmeedias. Vabaneva raha suuname hariduse- ja sotsiaalvaldkonda."

Juba augusti keskel koondas TTV kaheksa töötajat, nüüd vähendatakse TTV töötajate arvu kuni poole võrra. Praegu töötab Tallinna Televisioonis 30 inimest.