GRAAFIK | Töötuks registreerimine hakkas oluliselt kasvama. Eriolukorra algusest on lisandunud pea 5000 töötut

Viimasel paaril nädalal on märgata olulist töötuks registreerimise aktiivsuse kasvu ning ühes nädalas on töötuna arvele võetud üle 2000 inimese (eelmisel nädalal 2059 ja üle-eelmisel nädalal 2312 inimest). Alates eriolukorra väljakuulutamisest (alates 13.03) on töötuna arvele võetud 4825 inimest ning registreeritud töötute arv on selle aja jooksul (võrreldes 12.03 seisuga) suurenenud ligikaudu 9% võrra.

29. märtsil oli töötuna arvel 40 125 inimest. Registreeritud töötuse määr on 6,2 protsenti. Töötute arv on nädalaga kasvanud nelja protsendi ja kuuga üheksa protsendi võrra.

Võrreldes üle-eelmise nädalaga suurenes aga eelmisel nädalal koondamisteate esitanud asutuste/ettevõtete arv. Eelmisel nädalal esitas koondamisteate 26 asutust/ettevõtet, kelle poolt esialgselt esitatud informatsiooni alusel kavandatakse koondada 424 töötajat. Kõige enam koondatavaid on eelmise nädala teadete alusel majutuse- ja toitlustuse tegevusalal.

Saaremaa on kriisi kuum koht ka töötuse mõttes, Kõige enam on registreeritud töötus tõusnud just Saaremaal ja Harjumaal. Veel aasta tagasi võistlesid Saaremaa ja Hiiumaa omavahel, kus on Eesti madalaim töötuse määr, täna on Saaremaal küll Eesti keskmisest madalam töötuse määr, kuid kokkuvõttes ollakse 10 kohal, Hiiumaa on madalama määraga 15s.

