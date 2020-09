GRAAFIK | Tõstame pensione. Palju see lisaraha nõuab?

Rahandusministeeriumi pressiteenistuse kinnitusel neil erinevate numbritega läbimängitud täpseid arvutusi käepärast ei ole.

Sestap kasutame tuletatud numbreid.

Selle aasta II kvartalis oli keskmine vanaduspension 529,9 eurot kuus. Sotsiaalkindlustusameti statistika kohaselt oli eelmisel aastal vanaduspensioni saajaid Eestis 305 241. Nende numbrite põhjal on kuine pensionideks makstav summa 161,7 miljonit eurot. 10-eurone pensionitõus tähendaks 3 miljoni euro suurust täiendavat kulu ehk aastas lisaks 36 miljonit eurot.

20-eurone tõus nõuaks 72 miljonit eurot ning 50-eurot lisapensioni tähendaks eelarvele keskmiselt keskmiselt 180 miljonit lisaero suurust väljaminekut.

Peaminister Jüri Ratas on kinnitanud, et vaatamata praegusele keerulisele ajale peaks inflatsioon katma vähemalt inflatsiooni. "Prognoosi järgi on inflatsioon järgmisel aastal 1,4 protsenti ja igal juhul lööb see kõige väiksema sissetulekuga inimesi, sealhulgas pensionäre. On arutelukoht, et näha ette vähemalt inflatsiooni osas positsiooni parandamine," sõnas Ratas.

Keskerakonna sotsiaalminister Tanel Kiik on pensionitõusu vajalikkuse argumendina toonud välja, et meie keskmine pension on Euroopa Liidu riikide seas madal ning seda olukorda tuleb parandada. Ka on tema sõnul viimaste prognooside valguses selge, et tavapärane indekseerimine mingit arvestatavat pensionide tõusu ei tooks, sest sotsiaalmaksu on tänavu vähem laekunud.

Isamaa liidri Helir-Valdor Seederi hinnagul ei saa pensioneid tõsta laenuraha arvelt.