GRAAFIK | Tühja kaardimaksetest, nendes riikides kasutatakse jätkuvalt ainult sularaha

Raportist selgub, et kui kaugelt võib jääda teistsugune mulje, siis on Vanas Euroopas sularaha jätkuvalt au sees. Lõuna-Euroopas ulatub sularaha osakaal maksetes ligi 90%ni, aga ka Saksamaal on see 80%.

Balti riikidest eelistavad kõige rohkem sularaha leedukad. Eestis on sularahas vähem kui pooled maksed, samas kui põhjanaabrite juures on sularaha osakaal 54%.

Aasia riikide seas paistab erandina silma Jaapan, kus sularaha osakaal on 82%, Hiinas näiteks 40% ning Lõuna-Koreas kasutatakse sularaha isegi vähem kui Rootsis.

Allikas: 2018 World Cash report