GRAAFIK | Vaata, kui palju erineb kohaliku maasika hind Soomes hindadest Eestis

Kuigi soe talv ja maasikakorjajate põud ei ole jätnud mõju avaldamata ka Soome maasikakasvatajatele, ei ole see maasika kilohinda utoopilistesse kõrgustesse viinud, kirjutab Taloussanomat, viidates sellele, et kodumaise maasika hooaeg on just kätte jõudnud.

Viimaste nädalate kuumus on aidanud maasikatel küpseda, mistõttu jõudsid esimesed kodumaised maasikad Soomes turulettidele juba enne sealset jaanipäeva, mis oli sel aastal 20. juunil (Soomes on jaanipäev liikuv püha ja seda tähistatakse ajavahemikku 20.-26. juuni jääval laupäeval – S. L.).

Soome puuvilja- ja marjakasvatajate liidu sõnul olid nad valmis selleks, et sooja talve tõttu jõuab sel aastal hooaeg varem kätte, kuid jahedad ilmad aprillis ja mais aeglustasid nii suve tulekut kui ka saagi valmimist. Juuni keskpaigaks oli marjade valmimine juba nädala võrra plaanitust maas.

Nii nagu Eestis pakub ka Soomes kodumaise maasika hind igal aastal palju kõneainet. Kohalik puuvilja- ja marjakasvatajate liit ütleb aga, et nad ise maasika hinnale hinnanguid ei anna, kuna selle näol oleks tegu huvide konfliktiga.

Kui Tallinnas leidis reedel Balti jaama turult kodumaist maasikat nii kilohinnaga 4,50 ja 4,80 eurot kui ka hinnaga 3,50 ja 3,90 eurot, siis Soomes saab kõige soodsamalt maasikad kätte, kui osta neid viie kilo kaupa. Kui siis jääb kilohind valdavalt 5-8 euro kanti, siis üldine loogika on, et mida väiksem on kogus, seda kallim on ka kilohind.

Nii tuleb nii mõneski kohas Soomes 500 grammi maasikate eest välja käia ka rohkem kui 7 eurot. Taloussanomat tõi välja suuremate Soome linnade toidupoodides ja turgudel müüdavate maasikate hinnad 1. juuli seisuga vastavalt sellele, kas neid müüakse 500 grammi, ühe liitri, kolme kilo kui ka viie kilo kaupa.

Kuigi toidupoodides müüakse maasikaid pigem väiksemates kogustes, võib viiekiloseid maasikakaste leida kaubakeskuste ees olevatest marjalettidest. Mõnedes Prismades müüakse viiekiloste kastide asemel ka kolmekiloseid maasikakaste.

Maasika hinna vahe tuleb sisse vastavalt sellele, kas seda müüakse toidupoes või turul. Turul võib maasikaliitri saada kätte 5-6 euro eest, samas kui toidupoes võib kilohind tõusta pigem üle seitsme euro.