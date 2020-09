GRAAFIK | Väike grupp rikkaid riike on kokku ostnud lõviosa Covid-19 vaktsiinist

Üleilmselt on kokku lepitud kokku 5,3 miljardi praegu kliiniliste katsetuste lõppjärgus olevate vaktsiinidooside osas. Kokku on potentsiaalseid vaktsiine viis. Nagu märgib Oxfam, siis lõviosa nendest ehk 2,7 miljonit doosi läheb sellistele rikastele suuriikidele nagu USA, Suurbritannia, Austraalia ning Jaapan.

Oxfami hinnangul tähendab see, et isegi siis, kui kõik need viis vaktsiini osutuksid edukaks ( mis on vähetõenäoline), ei ole 61% maailma elanikele Covid-19 vaktsiin kättesaadav vähemalt kuni 2022.aasta lõpuni.

„Tõenäoliselt mõned vaktsiinid katsetusi ei läbi, mis tähendab, et vaktsiinita jäävate inimete arv suureneb veelgi," märkis Oxfam.

Heategevusorganisatsioon on samuti väga kriitiline vaktsiini hinna suhtes. Oxfami analüüs näitab, et et üks paljulubavamaid, Moderna väljatöötatud vaktsiinikandidaat on saanud maksumaksjalt 2,48 miljardit dollarit. Firma on teatanud, et plaanib vaktsiiniga kasumit teenida ning on kogu toodangu müünud rikastele riikidele kuni 35 dollarini ulatuva doosihinnaga. See tähendab, et väga paljudele vaesuses elavatele inimestele jääb vaktsiini pakutav kaitse kättesaamatuks.

„Need numbrid annavad tunnistust sellest, kuidas ravimimonopole kaitstakse inimeste tervise ning maailmamajanduse hinnaga," lausus Oxfami tervishoiupoliitika nõunik Anna Marriott. Ta märkis, et arusaadavalt tahab näiteks Suurbritannia tagada endale piisavas koguses vaktsiini, kuid kuni nad pakuvad monopolidele selliseid tehingudi, siis jäävad vaesemad riigid kaitsest ilma. „Me ei suuda toota piisavalt vaktsiini seni, kuni ravimifirmad ei jaga oma teadmisi vabalt, ilma patendikaitseta. Me vajame inimeste vaktsiini, mitte kasumi vaktsiini," kinnitas ta.