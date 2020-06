GRAAFIK | Vene elekter kruvib Baltikumi riigijuhtide vahel pingeid. Eksperdid: olukord on murettekitav, leedukate soolo võib tuua hinnatõusu

Ann-Marii Nergi ann-marii.nergi@arileht.ee RUS

President Kaljulaid ja Läti president Egils Levits kohtusid sel nädalal Kuressaares. Leedu president Gitanas Nauseda jättis viimasel minutil tulemata. Foto: Irina Mägi

Eile selgus ootamatult, et kolme Balti riigipea kohtumisest Kuressaares võtsid osa vaid kaks, Eesti ja Läti presidendid. Leedukad otsustasid iseloomu näidata ja jätsid tulemata, et rõhutada erimeelsusi naabritega energiapoliitikas ja sundida - eriti Lätit - Vene elektri impordist loobuma. Mis siis ikkagi Leedu presidendi niimoodi turri ajas? Elektrikaubanduse põhimõtete eest võitlemise taustaks on aga teinegi allhoovus ja selleks on poliitika. Leedus on tänavu oktoobris toimumas parlamendivalimised, mille eel on hea näidata otsustavust Leedu (energia)turvalisuse eest võitlemisel.