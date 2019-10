GRAAFIK | Venemaalaste tegelikud sissetulekud on Putini sõjapoliitika tõttu kolinal kukkunud

Väiksem ostujõud

Kui ka mõni kodumaine teenus või kaup võib olla rublades inimestele sama kättesaadav kui enne Ukraina sõja algust, siis olgu need reisid või näiteks välismaalt internetist kauba tellimine – inimesed saavad reaalselt omale palju vähem lubada kui enne.

On väga raske ette kujutada, kuidas aastate pikkune surutise periood saab ühiskonnale mõjuda muul moel kui rusuvalt. Pole ka siis ime, et rahulolematus võimu suhtes, mis inimeste heaolu mitte ei kasvata, vaid allapoole viib, on taas suurenenud – kohalike valimiste eel Moskvas toimunud protestid on vaid üheks näiteks.

Et saada aru, milline majandusliku hakkamasaamise veelahe on tekkinud Narva jõe ühel ja teisel kaldal, võib Venemaa sissetulekute näitajat võrrelda tinglikult näiteks Eesti maksu- ja tolliameti poolt avaldatava keskmise kuise väljamaksega inimese kohta, kus väiksema teenistusega inimeste mõju keskmisele on suurem, kui statistikaameti keskmise palga näitajal.