GRAAFIKUD JA VIDEO | Pisitasa mererahvaks. Eestis on viimastel aastatel registreeritud päris uhkeid paate

Reeglina toimub paatidesse armumine kaht liini pidi. Esimene on isalt või emalt lapsele, kus merearmastus on veres ja päritud. Teine variant on see, et sul on sõber, kel on jaht või kaater ning sa satud temaga mõnele reisile. Siis teisele ning kolmandalegi. Ühel hetkel tundub mõistlik teha ka endal väikelaevniku load. See, kas sellele järgneb ka isikliku aluse ostmine, on juba omaette küsimus. Palju kasutatakse varianti, kus üks sõpruskond soetab paadi mitmepeale.

LP loos ütles mere-entusiast ja ettevõtja Viktor Siilats, et meil võib olla küll Läänemere valitseja Tallink, aga õige mereriik oleme me siis, kui rahvas tunduvalt rohkem oma paatidega merd sõidab. Vähemasti lubade saamise trend on vaikselt kasvav.

Uus paat ei pruugi tähendada otse tehasest tulevat alust vaid uut registreeringut. Statistikas on välja toodud ka riigisektori poolt registreeritud paadid ning näiteks ka ajaloolised alused.



Viimaste aastate põnevad leiud

Viimastel aastatel on registreeritud erinevaid ilusaid ja kalleid paate. Ekspertide sõnul asuvad Eesti rikaste inimeste kallimad jahid ja kaatrid reeglina Vahemere sadamates, sest seal saab nendega seilata aastaringselt. Neis riikides on mereturism väga võimsal tasemel ja ka meie ettevõtjad käivad sõpruskondadega Kreeka ja Hispaania kandis matkamas - kas siis oma paadiga või rentdialusega.

Sel aastal ühtegi tõelist staari registreeritud ei ole, aga silmapaistev on Sooma paaditootja Targa mootorjaht, mis on ostetud uuena ja selle hind on ligi miljon eurot. Vaata Targa 46 fotosid siit.

Eelmise aasta täht võiks olla Princess S65 mootorjaht, mil pikkust 20,45 meetrit (vabandan meremeeste ees, kes mõõdavad pikkust reeglina jalgades). Sellise iluduse hind küündib 2,3 miljoni euroni. Vaata fotosid siit.

Nüüd aga tõelise tegija manu. 2018. aastal registreeriti Princess 88, küll 2014. aasta väljalase, aga selliseid müüakse täna ligi 5 miljoni euroga. Kui kahe esimese mootorjahi puhu oli ostjaks juriidiline isik, siis 2018. aastal maanteeamet sellist infot eraldi välja ei too. Vaata 2014. aasta paati siit.