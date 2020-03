GRAAFIKUD | Läti piirikaubandus väheneb. Kui palju maksab viin ja õlu kahes riigis nüüd?

Kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts sõnas uuringut tutvustades, et tegu on suurepärase õppematerjaliga: „Aktsiisitulud on jäänud hoolimata aktsiisilangetusest sarnasele tasemele, millel nad olid vahetult peale aktsiisiside järsku tõusu. Oleme korduvalt öelnud, et maksusüsteemi muutmise mõjud ei ole kunagi lineaarsed ning antud juhul on riik kaotanud nii aktsiisis, kui ka teiste Lätist kaasaostetud kaupade käibemaksus," ning lisas, et kaotatud teoreetiline maksutulu on väga suur. Aastal 2017 oodati alkoholiaktsiisituluna 276 miljonit eurot, laekus aga 222 miljonit. Aastal 2018 loodeti, et laekub 341 miljonit eurot, kuid laekus 232 miljonit eurot. Sellele lisandub ka veel kadu planeeritud tubakaaktsiisi laekumises, mis oli kahe aasta peale ca 36 miljonit eurot. Kokku teeb see ca 235 miljonit eurot, mida planeeriti eelarvesse, kuid mida reaalselt ei laekunud. "Kui kellelgi tekkis küsimus, et kuidas kaeti sellised puudujäägid eelarve tuludest, siis täna tuleb pigem küsida, et millised on need tulud mille arvelt me jätkuvalt puudujääki tasume," lisas Palts.

„Esimene õppetund on kindlasti saadud, sest nüüd näeme aktsiisitulude prognooside muutumist reaalsemaks, 2019. aasta prognoos oli 231 miljonit eurot ning laekus 225 miljonit eurot, mis on tunduvalt parem saavutus kui 2018. aasta prognoos, mis erines reaalsusest 109 miljonit eurot. Kas tulevikus saadakse aru, et maksusüsteemi muutmise mõjud ei ole kunagi lineaarsed ning seetõttu on neid kavandades oluline arvestada nii ettevõtjate kui teadlaste seisukohti, jääb täna vastuseta," sõnas ta.