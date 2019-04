GRAAFIKUD | Rahandusministeerium vaatab kevadises majandusprognoosis Eesti arengule positiivse pilguga, tõrvatilkadeks on eelarve puudujääk ja riigivõla kasv

Prognoosi kohaselt on tänavu oodata tugevat majanduskasvu ja järgmistel aastatel mõnevõrra aeglasemat. Kui 2019. aastal kujuneb see 3,1%, siis nii 2020. kui ka 2021. aastal 2,7% ja pärast seda langeb see protsent veelgi.

Eesti ettevõtted on jätkuvalt konkurentsivõimelised ning ekspordi kasv jätkub. Siiski on maailma majanduses palju ebakindlust ja seetõttu Eesti eksport ei kasva enam nii kiiresti kui varem. Samuti on oodata investeeringute kasvu jätku, mis suurendab Eesti ettevõtete kasvuvõimet tulevikus.

Rahandusministeeriumi hinnangu kohaselt on ka palgatõus majanduskasvuga kooskõlas. Eesti tööturg toimib ka järgnevatel aastatel väga hästi: tööpuudus püsib madal ja tööhõive on kõrge. Palgad tõusevad endiselt kiiresti, kuid samas on palgatõus kooskõlas majanduskasvuga ja palkade kasv on senisest aeglasem.

Rändesaldo jääb positiivseks: Eestisse tuleb rohkem inimesi, kui siit lahkub, sest palkade kasv on siin kiire ja siin on võimalik hea töökoht leida.

Hinnatõus aeglustub ja maksukoormus langeb

Ühtlasi ennustab ministeerium, et viimaste aastate kiire hinnatõus võtab hoo maha ning aeglustub. Välistegurite tagasihoidlikuma panuse ja maksumuudatuste mõju vähenemise tõttu võib lähiaastatel oodata 2% lähedast inflatsiooni.

Energiahindu mõjutab madalamast nafta hinnast tingitud mootorikütuse mõningane odavnemine, elektri börsihinna langus mulluselt kõrgtasemelt ning puidukütte hinnatõusu pidurdumine. 2021–2022 kergitavad tarbijahindu toidu ning teenuste kallinemine.

Ka maksukoormus liigub ministeeriumi prognoosi järgi langevas trendis. Maksukoormuseks kujuneb 2019. aastal 33,6% SKPst, mis vastab eelarves oodatud tasemele.