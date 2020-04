GRAAFIKUD | Tuhanded välistöötajad lahkuvad Eestist. Kes nad on ja millised erialad neid enim vajavad?

Eestis on ligi 48 000 töötut, eriolukorra ajal on neid juurde tulnud enam kui 11 000. Lühiajalise tööloaga inimesi on politsei- ja piirivalve registris 17 000 kanti, see number väheneb iga päevaga, sest järjest saavad tööload läbi ja neid pikendada ei saa. Esmalt vaatame, millised valdkonnad on enim vajanud lühiajalisi töötajaid kolmandatest riikidest.

Kust nad aga pärit on? Ei ole saladus, et valdav osa on saabunud Ukrainast, kuid ligi tuhat on tulnud ka Venemaalt.

Politsei- ja piirivalveameti andmetest selgub, et veidi alla pooled ukrainlased lahkuvad siit sel suvel. Septembriks on kehtivaid lube järgi veel veidi alla kümne tuhande. Iga kuu lahkub 1500-2100 lühiajalise töö tegijat.