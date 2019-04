GRAAFIKUD | Vaid kolm riigiametnikku saavad peaministrist rohkem palka. Kui korralikult tõusis aga Ratase eelmise valitsuse liikmete palk viimase aastaga?

Siiri Liiva

Keskerakonna juhatus kogunes pärast valimisi arutamaks Reformierakonna koalisatsiooniettepanekut Foto: Tiit Blaat

Rahandusministeeriumi värskelt avaldatud amentike palgaandmetest selgub, et peaministri kuupalk on viimase aastaga üle 800 euro kasvanud. Sellega on ta kõige kõrgemini tasustatud ametnike nimistus tõusnud neljandale kohale.