GRAAFILINE ÜLEVAADE | Hiigelinvesteering sai valmis. Uus gaasitoru katab kuhjaga Eesti tippaja gaasitarbimise

50-sentimeetrise läbimõõduga toru kaudu saab liigutada niipalju gaasi, et seda see katab kuhjaga Eesti tipptarbimise ja jääb veel ülegi.

Toru kaudu saab liigutada 0,3 miljonit kuupmeetrit gaasi tunnis, mis on Eesti mõistes väga suur võimalik toru läbiv gaasikogus. Viimase viie aasta maksimaalne kogus, mis on Eestis tarbitud, jääb umbes 0,22 miljoni kuupmeetrini tunnis. Eesti tarvis on Balticconnectorist küllalt. Soome gaasiturg on kaheksa korda suurema tarbimisega ja Soome gaasikogusest keskmisel talvepäeval katab Balticconnector hinnanguliselt kolmandiku.

Balticconnector liigutab Lätist läbi Eesti Soome gaasi maa-alusest hoidlast Lätis, see toob Soomest biogaasi Eestisse ja see annab võimaluse igasuguseks gaasi liikumiseks. (Vt graafilisi lahendusi allpool).