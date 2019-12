Graanul Investi üks omanik: häid investeeringuid on üha raskem leida

"Majandustsükkel on suhteliselt kuumas faasis ja seega on mul keeruline leida uusi investeerimisobjekte, mille hinnatase oleks mulle vastuvõetav," märkis Rätsepp, kes on Äripäeva dividendi edetabelis 100. kohal, kuna võttis 2018. aastal konsultatsioonifirmast Sarto Holding 601 500 eurot dividendi.

"Kui riigi maksupoliitikaks kujuneb iga valitsustsükliga makse muuta, siis ei ole mõtet ka oodata, et ettevõtjad paigutaksid oma kapitali pikaajalistesse projektidesse sellises keskkonnas," leidis Rätsepp, kes näeb investorites turvatunde kasvatamisel olulist rolli stabiilsel ja prognoositaval maksupoliitikal.

