Grillihooaeg on küll ukse ees, kuid sealihatoodete hinnad võivad järsult kerkima hakata

Kuigi grillihooaeg on äsja algamas, võib juhtuda, et toidupoes tuleb lähiajal sealihalõikude ja grillvorstide eest senisest rohkem välja käia, sest hiinlased ostavad Euroopa sealihast tühjaks, kirjutab Saksa väljaanne Bild.

Põhjuseks on Aasia turgu tabanud Aafrika sea katk, mistõttu ei suuda sealsed sealihatootjad kohalikku nõudlust rahuldada. Ka pole hiinlastel võimalik käimasolevate kaubandusvaidluste tõttu USAst sealiha osta, mistõttu jääbki Euroopa nende ainsaks lahenduseks.

Saksa väljaande sõnul on sealiha kokkuostu hind juba tõusnud 27%, küündides 1,73 euroni kilo pealt. Seafarmeritele tähendab see üsna järsku hinnatõusu, kuna nad saavad praegu 30 eurot sea pealt rohkem, kui nad said viis nädalat tagasi.

Agrarmarkti prognooside kohaselt jätkub sealiha kokkuostuhinna tõus veel vähemalt järgmised kolm nädalat.