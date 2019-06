Gross jõudis 15 miljoni euroga soetatud viinavaru juba maha müüa

Eelmisel kevadel selgus Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsiooni trükisest Eesti Kapital, et Gross ostis juba mitu aktsiisitõusu tagasi Livikolt 15 miljoni eest viina ja tema laod olid veel hiljuti katuseni alkoholi täis.

1. juulist langevad õlle, siidri ja kange alkoholi aktsiisimäärad 25 protsenti, kuid Gross ütles ERR-ile, et ehkki päris kõiki varusid ei ole maha müüdud, sest letid ei saa tühjaks jääda, tema ettevõttel liigsete varudega probleemi ei ole.

"Mingi miinus ikka tuleb igalt pudelilt, mis sisse jääb, aga ta ei ole märkimisväärne," tõdes ta.

Grossi sõnul soetas tema poekett viinavarud kolm-neli aastat ehk paar aktsiisitõusu tagasi, kuid tegelikult tegid seda kõik ketid.

"Ma ei arva, et olime erandlikud teiste kettide seas, aga meist kirjutati rohkem," lausus poeketi omanik. "Praeguseks, kus viimane aktsiisitõus oli viis protsenti, enam eriti varusid ei soetatud, sest aktsiisitõus oli nii väike. Meil ei ole tegelikult üldse probleemi, midagi jääb sisse ja mingid kahjud tulevad, aga need tulevad kõikidele kettidele. Kellel varud on suured, neil on teine asi."

Loe lähemalt ERRist.