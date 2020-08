Guido Pärnits: T1 keskus läheb siiski pankrotti

Pärnits ütles reedel ERR-ile, et mure sügise kohta on erinevates kaubanduskeskustes ja kaubanduspiirkondades erinev ning tugevad saavad kriisiga tugevamaks ja nõrgemad jäävad nõrgemaks. "Nii võib ka ütelda, et Ülemistes ei ole see praegu mure," ütles Pärnits.

Ülemiste Keskuse juhi sõnul oli nende keskuse tõus juulis lausa 20 protsenti. "August on siiamaani olnud selline, ütleme kehvem, kui juuli, aga mitte midagi traagilist," ütles Pärnits. Ta lisas, et ilmselt jaekaubanduse tõus augustis ei ole nii suur kui juulis, mille üheks põhjuseks oli, et tööjõukompensatsioonid on otsa saanud.

Ülemistega konkureerivast raskustes kaubanduskeskusest T1 rääkides ütles Pärnits, et Ülemistel pole T1 soovi osta. Samuti rääkis Pärnits, et tal pole ka mingit head mõtet, mida sinna teha. "Ma arvan ka, et see asi siiski lõppeb pankrotiga," märkis ta.

"Ei ole õnn olnud kuulda sellist rumalust," nentis T1 keskuse juhatuse liige Allan Remmelkoor Pärnitsa kommentaari kohta. Sadamapiirkonda rajatavasse ja hiljuti valitsuse otsusel kriisilaenu saanud Porto Franco projekti on samas Guido Pärnitsal usku.

"Ma vastupidist väidan Porto Franco kohta, et see on hea projekt, kesklinn, mere ääres, mida on vaja linnal arendada, mille suunas liiguvad kõik linnad," lausus ta.

