Guinnessi perekonna needus. Õllehiiu perekonnas surevad inimesed veidral ja koledal moel

Järjest on loojakarja läinud mitmed pereliikmed ning surma põhjused on olnud traagilised ja kohati kummalised. Viimane elu kaotanud pereliige oli vaid 19-aastane Honor Uloth, kes suri möödunud suvel imeliku õnnetuse tõttu. Honor oli Iveaghi krahvi Benjamin Guinnessi lapselaps. Ta leiti kodumaja basseini põhjast teadvusetuna. Leidjaks 15-aastane vend. Perekond oli sel ajal ühiselt aega veetmas. See kõik juhtus Guinnessi häärberis Inglismaal 31. juulil. Honor oli väidetavalt koos sõpradega mullivannis, kui otsustas minna hilisõhtusele ujumisringile.

Kui kiirabi kohale jõudis, leidsid nad, et tüdrukul oli ajuvigastus ning katkine õlg. Enne kiirabi tulekut olid pereliikmed üritanud tüdrukut ka elustada. Ta kuulutati surnuks kuus päeva hiljem haiglas. Ametnikud arvavad, et ta lõi oma pea kas kividel, mis asusid basseini lähedal või siis lõi ta selle ära vastu basseiniserva.

Honori surm on aga järjekordne Guinnessi perekonda tabanud imelik surmajuhtum. Need ulatuvad tagasi lausa 18. sajandisse. Õllepruulikoda loodi 1759. aastal Arthur Guinnessi poolt. Ta oli rikkaim mees Iirimaal. Tal oli 21 last, aga 10 neist suri enne tema enda lahkumist. Mitmed tema lastest olid alkohoolikud, kes sattusid kas hullumajja või surid vaesuses.

1944. aastal mõrvati Walter Guinness, kes pidas ministri ametit, olles brittide esindaja Lähis-Idas. Ta tapeti Kairos terrorirühmituse poolt.

Arthur Onslow Edward Guinness tapeti sõjategevuse käigus nädalaid enne II maailmasõja lõppu. Ta oli 33-aastane. Patrick Guinness sai 60ndatel aastatel surma autoõnnestuses.

Ansambli The Beatles laul „A Day in the life" kirjutati Guinnessi pärijast Tara Browne'st, kes sõitis suurel kiirusel oma Lotus Elaniga läbi Londoni. See kihutamine päädis autoõnnetusega, mis ta tappis. Browne oli The Beatles'i liikmetega sõbralikes suhetes. Ta oli 21-aastane ja tal oli kaks last. Õnnetuse hetkel oli ta narkootikumide ja alkoholi mõju all. Tema tüdruksõber Suki Porter oli ka autos, kuid ei saanud viga. 1988. aastal suri Porter siiski autoõnnetuses Portugalis, olles 33-aastane.