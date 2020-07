Gustavi kohvikukett koroonakriisist taastumisest: kriisi põhi oli aprillis, juunis me enam palgahüvitisele ei kvalifitseerunud

„Me loeme enda ettevõttes nii-öelda kriisi põhjaks aprillikuud. Seal me pidime ära majandama ca 65% käibelanguse juures. Maikuu osutus paremaks ja jõudsime ca 35% languse juurde võrreldes eelmise aasta maikuuga,” rääkis Siim Liivamägi, üks kolmest Gustav Cafe OÜ omanikest.

2005. aastal asutatud ja varasemalt Mattias Cafe OÜ nime all tegutsenud kohvikuketti, mille omanikke ringi kuuluvad lisaks Liivamäele ka Rivo Sisas ja tippkokk Joel Ostrat, tuntakse Tartus tegutseva Werneri kohviku ja nii Tartus kui Tallinnas asuva viie Gustavi kohviku poolest.

Külastatavus kasvab iga päevaga

Liivamäe sõnul algas nende jaoks taastumine 11. maist, kui kohvikute uksed taas avati. „Külastatavus sisuliselt kasvab iga päevaga, inimesed on järjest julgemad ja samas on hea näha, et siiski püütakse kinni hoida soovitustest, hoida vahet teiste inimestega ja käsi samuti desinfitseeritakse tihti,” kirjeldas kohvikupidaja.

Nii on külastatavus juunikuust taastunud veelgi ning ettevõte opereerib umbes 30-35% languse juures võrreldes eelmise aastaga. „Me oleme tänaseks avanud kõik Gustavi kohvikud. Huvitav asjaolu on see, et need kohvikud, mis tavapäraselt on olnud suurema külastatavusega, on uues kriisijärgses olukorras võib-olla taastumas aeglasemalt, seevastu väiksema külastatavusega kohvikud jällegi taastumas kiiremini,” rääkis Liivamägi.

Ta ise pakub, et ilmselt on see seotud asukohaga kaubanduskeskuses – kas ollakse rohkem keskuses südames või hoopis ukse kõrval või omatakse eraldi sissepääsu. „Inimesed siiski valivad enda marsruuti ja üritavad ilmselt veel natuke hoiduda suurematest kogunemiskohtadest. Oma osa annab ka turistide puudus, kes siis rohkem kesklinna raadiuses olevaid kohvikuid külastavad,” tõdes Liivamägi.

Tema sõnul on hetkel nende kohvikutes turistide osakaal siiski veel väike, eriti on seda tunda Tartu kohvikutes. Kuigi ettevõte on püüdnud kriisist tingituna koondamisi vältida, on siiski loobutud kaheksa inimese panusest. „Täna töötab meil kokku suurusjärgus 170 inimest,” ütles Liivamägi.