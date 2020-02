Haagi kohus otsustas: Venemaa peab Jukose endistele aktsionäridele maksma 50 miljardit

2014. aastal oli Haagi arbitraažikohus otsustanud, et Venemaa peab Jukose aktsionäridele maksma 50 miljardit dollarit kahjutasu- nagu kirjutab The Economist, on see suurim kahjutasu, mis kuinagi määratud. Kuid 2016. aastal lükkas Hollandi ringkonnakohus selle otsuse ümber, leides, et arbitraažikohtul ei olnud selleks volitusi.

Venemaa justiitsministeerium märgib, et Haagi kohus ignoreeris fakti, et Jukose aktsionärid ei olnud heausksed investorid. Venemaa on olnud seisukohal, et Jukose aktsionärid eesotsas Mihhail Hodorkovskiga on saanud ettevõtte omanikeks mahhinatsioonide tulemusena.

Peamine vastasseisu põhjus on poliitiline võitlus ehk asjaolu, et Mihhail Hodorkovski hakkas 2003. aastal rahastama Venemaa opositsiooniparteisid ning lubas ka riigi presidendivalimistel kandideerida. Toona oli Hodorkovski Jukose juhatuse esimees ning suurim aktsionär ning ka Venemaa rikkaim mees. Toonasele Venemaa presidendile Vladimir Putinile selline asjade käik muidugi ei meeldinud ning valitsus esitas ettevõttele 27 miljardi dollari suuruse maksunõude. Hodorkovski vahistati ning saadeti kümneks aastaks vangi. Jukos jagati osadeks ning müüdi riigi kontrolli all olevatele ettevõtetele võileivahinnaga.