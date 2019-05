Haapsalu ühe suurema ettevõtte omanikud pääsesid maksupettuse süüdistusest puhtalt

Riigikohtu loakogu otsustas esmaspäeval, et ei võta arutusele prokurör Indrek Kalda kaebust õigeksmõistvale otsusele. Varem oli nii Pärnu maakohus kui ka Tallinna ringkonnakohus pidanud süüdistust alusetuks ja kohtualused õigeks mõistnud.

„Haldusvaidluses on OÜ PVMP-Elektika kolmes kohtuastmes maksu- ja tolliametile kaotanud ning temalt on maksudest kõrvalehoidmisega tekitatud kahjusumma riigi kasuks välja mõistetud, sellega on halduskohus sisuliselt maksupettuse fakti kinnitanud,” ütles Kalda.

Kohtu all oli Haapsalu ühe suurema ettevõtte Nurme vabrikuga seotud ettevõtjad ja nende äripartnerid Stanislav Podžuk, Olga Tihhina, Aleksander Piel, Alari Engman, Valeri Raja ja Igor Štšerban. Neid süüdistati ligi 3,5 miljoni euro suuruses maksupettuses.