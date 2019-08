Habemikud on muutnud ühe ettevõtte tegevuse keeruliseks

Nimelt kirjutati habemike tõttu maha Gillette'i laovaru kaheksa miljardi dollari ulatuses.

Habet aetakse harvemini. Nõnda on viie aastaga kahanenud Euromonitori andmetel USA meeste raseerimistoodete turg enam kui 11 protsenti.

Habemega mehed hoiavad aega kokku ja vahel ka raha, luues habet kasvatades oma imagot.

Näiteks New Yorgi elanik 40-aastane Brett David lõpetas igapäevase habemeajamise 33-aastaselt, kirjtuab MarketWatch. Tema jaoks oli habeme kasvatamine osaliselt teadlik äriotsus.

„Kasvatasin habet oma baari tõttu,“ märkis Manhattanil asuva viski- ja kokteilibaari Leave Rochelle Out of It loovdirektor. Kuna tema äripartner kasvatas habet, siis otsustas ka ta ise habet kasvatades kultiveerida habeme ja tattoga pahade poiste imagot.

Ta on üks paljudest milleeniumipõlvekonna meestest, kes ei kasuta enam raseerimisvahendeid. Ja just selle põlvkonna mehi süüdistas Prokter & Gamble Gillette'i kaheksa miljardi dollarilises laoväärtuse mahakandmises.

Kasvanud konkurents Unileverile kuuluva Dollar Shave Club ja Edgewell Personal Care'i poolt ei teinud olukorda lihtsamaks.

Kõige hullem on aga ettevõttele tulevikuväljavaade, kuna habeme kasvatamine on trendikas. Queenslandi ülikool Austraalias tegi katse ja näitas lasetele pilte samast mehest habemeta ja habemega ning küsis, et kumb näeb parem välja. Enamus lastele ei meeldinud habemega mees, kuid kui vanus lähenes puberteedieale, hakkasid nad seostama habemega meest vanuse ja tugevusega.

Samas kõigil meestel pole luksust habet kasvatada. Näiteks tervishoiu- ja turvateenuste vallas on suhtumine habemesse sees tööeeskirjades. 30-aastane vabatahtliku tuletõrjujana töötanud David Miller märkis, et vältida õnnetusi, nõuti habeme raseerimist. Kohe kui ta ametit muutis, hakkas ta habet kasvatama.