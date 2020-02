Häbistatud tipp-pankur peab maksma ülisuure trahvi, aga jääb ikka rikkaks meheks

2016. aastal lahvatas veider skandaal. Stumpf ja teised panga juhtivtöötajad olid loonud miljoneid pankakontosid olemasolevatele klientidele, millest viimastel aimugi ei olnud. Seda selleks, et täita ebarealistlikke müügieesmärke. Stumpfi maine sai kahjustada. Kui varem sai suure löögi pank, siis nüüd otsustati karistada ka meest ennast.

USA regulaatorid on ette võtnud kaheksa endist Wells Fargo juhtivtöötajat. Lisaks sellele, et Stumpf ei ole enam panga tegevjuht, peab ta maksma ka 17,5 miljonit dollarit trahvi ja ei tohi enam kunagi pangandussektoris töötada. Kaheksa töötajat said kokku 59 miljoni dollari eest trahve. Seejuures suurima trahvi on saanud Carrie Tolstedt, kes juhtis aastaid panga eraklientide üht haru. Talle on juba määratud 25 miljoni eurone trahv, aga regulaatorid ütlesid, et see summa võib kasvada, sest Toslsted ja veel neli juhtivtöötajat ei olnud karistusega nõus ja nende suhtes algab kohtuasi. Stumpf ja kaks tippjuhti olid oma karistusega nõus.

Welss Fargo on pärast skandaali tegelenud enda ümber struktureerimisega. Nad on maksnud miljarditesse dollaritesse ulatuvaid trahve, sealhulgas 480 miljonit panga aktsionäridele ja 142 miljonit klientidele.

Nagu suures panganduses kombeks, ei jäeta omasid hätta ka skandaalide puhul. Stumpf sai lahkudes kaasa 134 miljoni dollari suuruse „pensionipaketi" ja võttis 650 000 ka Targeti ja Chevroni nõukogus olemis eest. Tema vara väärtuseks hinnatakse täna 50 miljonit dollarit.