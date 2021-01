Haigekassal on tänavu lubatud esimest korda minna eelarvega miinusesse

Võrreldes lõppenud aastaga on haigekassa eelarve kuus protsenti suurem, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Haigekassa finantsosakonna juhataja Riho Peek ütles, et 2021 on erakorraline aasta. "Varem on haigekassa pidanud aasta lõpetama nii-öelda nullis ehk nii, et tulud ja kulud oleksid tasakaalus. Sel aastal lubatakse koroona tõttu esimest korda minna 18 miljoni euroga miinusesse ehk kulud on kohe plaanitud 18 miljonit suuremad kui tulud," lausus Peek.

Lõppenud aastal sai haigekassa valitsuselt kahel korral lisaraha. Ka sel aastal on sotsiaalmaksu laekumine tõenäoliselt koroona tõttu väiksem kui tavaliselt ja seega on väiksem ka haigekassa eelarvesse laekuv ravikindlustuse summa.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et selle kompenseerimiseks eraldab riik haigekassale sel aastal tegevustoetuseks 143 miljonit eurot.

Lõppenud aastal jäi plaanilise ravi peatamise tõttu osaliselt kasutamata näiteks laste hambaravi raha ja ka kaheksa protsenti eriarstiabiks ette nähtud summadest.

