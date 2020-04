Haigekassal puuduvad hüvitise väljamakseks paljude inimeste kontoandmed

Haigekassa palub inimestel neile edastada arvelduskonto, kuhu hüvitis üle kanda. Arvelduskonto andmeid saab mugavalt lisada ja muuta riigiportaalis teenuses „Minu arvelduskonto ja andmed haigekassas".

Teine variant on haigekassale saata digitaalselt allkirjastatud kontomuutmise avaldus aadressile info@haigekassa.ee. Posti teel palub haigekaasa avalduse saata aadressile Lastekodu 48, Tallinn 10144.

Haigekassa juhatuse liikme Pille Banhardi sõnul tehakse töövõimetushüvitise ülekanne sellele pangakontole, mis on haigekassale edastatud. "Kuna paljud inimesed ei ole oma kontot esitanud või uuendanud, ei saa haigekassa hüvitise raha üle kanda. Seetõttu palume tungivalt inimestel riigiportaalis oma pangakonto andmete õigsust ja olemasolu kontrollida," rääkis Banhard.

"Eelmisel nädalal selgus, et 51 000 maksmisele suunatud haiguslehest üle 500 puhul olid inimeste kontoandmed valed ning üle 2000 inimesel pangakonto puudus," kirjeldas Banhard olukorra tõsidust.

Tema sõnul selgitab praegust olukorda see, et koroonaviirusest tingitud eriolukorras on haiguslehe võtnud paljud, kes seda varem või ammu ei ole teinud ja kellel seetõttu on hüvitise saamiseks vajalikud kontoandmed uuendamata või puudu.

Lisaks kontoandmetele, palutakse riigiportaalis üle kontrollida ja vajadusel uuendada oma telefoninumber ja e-posti aadress. „On oluline, et riigiportaalis on olemas kõik vajalikud ja õiged andmed, et riik saaks vajadusel inimestega ühendust võtta, dokumente saata või hüvitisi üle kanda," lisas Banhard.