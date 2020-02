Haiguslehtede hüvitamine esimesest päevaks nõuaks kena kopika

Haigusperiood toob töökollektiividesse palju nina luristavaid ja köhivaid kolleege, kes ei taha haiguslehte võtta, sest esimesed kolm päeva on tasustamata, mistõttu annab see järgmisel kuul palka vastu võttes tublisti tunda. Haigushüvitist hakatakse arvestama alates 4. haiguspäevast ning see kulu on tööandja kanda. Haigekassa hüvitab töölt koju jäämist alates üheksandast haiguspäevast.

Haigekassa statistika näitab, et haiguslehti võetakse pigem pikemateks haigusperioodideks: keskmiselt oli haige inimene mullu "sinisel lehel" 13 päeva. Haigekassa hüvitas üle 291 000 haiguslehe ehk kõik need haigestumised kestsid vähemalt üheksa päeva. Kokku kulus hüvitamisele 80,7 miljonit eurot, millega kompenseeriti üle 3,8 miljoni haiguspäeva. See teeb haiguspäeva keskmiseks hüvitissummaks 21 eurot.

4-8-päevaseid haiguslehti võttis pisut üle 13 000 inimese kokku 19 000 korral.

