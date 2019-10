Hakkajad Läänemaa talunikud teevad kõrvitsast õlut

Tohtide pruulikoda on tibatilluke. „Kui teistel väikestel kodadel on üks pruul 500, 1500 või 2000 liitrit, siis nendega võrreldes oleme meie mikropruulikoda, üks laar on 300 liitrit,” tõdes Leila talu perenaine Lii Toht.

Toht Brewery OÜ asutati juba kolm ja pool aastat tagasi, kuid tegelik õlletootmine läks lahti alles sel suvel. Esimene õlu kanti alkoholiregistrisse 16. juulil.

Praegu on registris ja ka müügis kaks õlut: „Leila” ja „Madis”.

„Sellest ajast, kui OTTi talupood Haapsalus sai endale alkoholi müügiloa, oleme ka seal olemas,” ütles Koka talu perenaine. „Suurt lobitööd pole me teinud, et suure hurraa ja pauguga jalaga uks lahti lüüa. See ei ole meie tee. Meie eesmärk ei ole jõuda Selverisse, Rimisse, kuhu iganes.”

Turustamiseks pole Koka talu rahval veel head lahendust. „Praegu kompame, et kellega tahame koostööd teha, kellega maailmavaade klapib,” arutles Lii, kelle rida on pruulikoja paberipool ja arvepidamine.

Maailmavaate all peab Lii silmas seda, et kas õlut tehakse odavalt ja palju või vähe ja kallilt, kas õlut juuakse selleks, et purju jääda või maitset nautida.

