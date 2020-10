Haldustrahvid ehk kuidas mõista isikud konkurentsikuriteos süüdi ilma kriminaalmenetlust läbimata

Eelnõu seletuskirjas on märgitud, et seaduseelnõu ei ole võetud vastu otseselt ühegi konkreetse direktiivi ülevõtmiseks (haldustrahvid peaksid hakkama kohalduma konkurentsi-, andmekaitse- ja finantsõigusrikkumistele). Siiski on üheks haldustrahvimenetluse kehtestamise vajaduseks asjaolu, et Euroopa Liidu nö ECN+ direktiiv nr 2019/1 sätestab liikmesriikidele kohustuse tagada, et haldusasutustel oleks võimalik konkurentsiõiguslike rikkumiste eest ettevõtjatele määrata tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid rahatrahve muus kui kriminaalkohtumenetluses. Seetõttu saab põhimõtteliselt konkurentsisüütegude puhul haldustrahvidele üleminek direktiivi nõudeid täita.

Siiani kujutab turgu valitseva seisundi kuritarvitamine endast väärtegu, konkurentsivastased kokkulepped kvalifitseeruvad kuriteona ning neid menetletakse vastavates menetlustes. Nendele lisandub praktikas küllalt sagedasti haldusjärelevalve menetlus, mida rakendatakse selleks, et mitte algatada keerulist väärteo- või kriminaalmenetlust olukorras, kus ei soovita kohaldada trahvi, vaid pelgalt muuta isiku käitumist. Seetõttu on aga nende paralleelmenetluste problemaatika olnud pikka aega konkurentsiõigusega tegelevate advokaatide kirstunaelaks - haldusmenetluses ja süüteomenetluses kohalduvad nimelt väga erinevad menetluslikud tagatised ja õigused, mistõttu ei pruugi ühe menetlusliigi vahetumine teise vastu tagada menetlusosalise õiguste piisavat kaitset.

Nüüd on Justiitsministeerium ette valmistanud eelnõu, milles soovib niigi olemasoleva kolme menetlusliigi juurde luua veel ka neljanda - haldustrahvimenetluse. Justiitsministeerium on avaldanud seisukoha, et eelnõu väljatöötamisel sai eesmärgiks lubada riigi kiiret reaktsiooni rikkumisele, see kõrvaldada ja kui teisiti ei saa, siis määrata ennetav trahv (samal ajal kaitsta inimesi, ettevõtteid ning austada põhiõiguseid ja -vabadusi). Viide. Paraku tundub eelnõu ülesehituse ja olemuse põhjal pigem, et menetlust üritatakse hoida võimalikult lihtsana üksnes isikute õiguste tagamise arvelt.