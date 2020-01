Hallar Meybaum: karta on, et põlevkivisektor võidakse visata rohepesuveega välja

Ärileht palus Meybaumil kirjeldada, millised olid keemiatööstuse jaoks mullu kõige olulisemad sündmused ja mida oodatakse uuelt aastalt.

Keemiatööstuse liidu tegevjuhi sõnul oli möödunud aasta, ohumärkidele vaatamata, üldiselt stabiilne. Samas väljendas ta muret sektori tuleviku pärast Euroope Komisjoni plaanitava rohepöörde ja Eesti valitsuse kliimaneutraalsuse eesmärkide taustal. „Mida see üldse kaasa toob kogu ühiskonnale. Poola riik seisis oma tööstuse eest. Karta on, et põlevkivisektor võidakse visata rohepesuveega välja," sõnas ta.

„2019. aastal alguse saanud kliimapaanikat tekitab põlevkiviettevõtetes ebakindlust, mis ei soosi kuidagi investeeringuid. Kliimapaanika on muutumas aina enam põlevkivivastaseks liikumiseks," ütles Meybaum.

Tema hinnangul on põlevkivi- ja keemiasektor igapäevaselt negatiivses foonis pildil. „Nõutakse viivitamatut põlevkivi kasutamisel õpetamist, samas puudub mõjuanalüüs, mis juhtub juhul kui... Kas ja kuidas tulevad uued investeeringud tööstustesse Ida-Virumaal? Kohtla-Järvele on rajatud tööstuspargis Baltic Chemical Park on seni tuul ulunud, nüüd kuuldavasti on kaks projekti algatatud tehaste rajamiseks. Hoiame neile pöialt, et ei peaks järjekordselt küsima - miks lähevad tööstusesse investeeringud Eestist mööda, meie lähisriikidesse," jätkas ta.

Lähitulevik saab Meybaumi sõnul olema põlevikivisektorile otsustavaks. „2020 ja 2021 saavad olema otsustavad kogu süsinikulekke sektori jaoks, mis ei ole ainult keemia ja põlevkivitööstus - kas investeerida süsinikuvabasse tehnoloogiasse või CO2 püüdmisse, säilitades konkurentsivõime referentsriikidega või panna uksed kinni või lahkuda soodsamasse tööstsuriiki," lisas ta.