Handiesega on töömehe leidmine sama lihtne ja läbipaistev kui Boltiga takso tellimine

Kuidas otsiksite teie koju töömeest, kes aitaks lahendada tilkuva toru probleemi, vahetaks ära katkise elektrikontakti või paneks uuesti seina alla kukkunud keraamilised plaadid? Tõenäoliselt küsiksite abi tuttavatelt, kuulutaks Facebookis või otsiks internetist? See on aeganõudev protsess. Pealegi, kas see tagab kindluse, et tegija on usaldusväärne, tema töö kvaliteetne ja hinnastus õiglane? Õige vastus oleks, et kasutaksite uut rakendust Handies!

Oleme kõik olnud probleemi ees, kus väiketööde tegija leidmiseks puudub usaldusväärne keskkond, tellimine ja kokkulepped käivad suusõnaliselt ning maksmine toimub peamiselt sularahas. Aga kui midagi juhtub, siis kes vastutab? Mobiilirakendus Handies toob turule täislahenduse, mille eesmärk on lahendada kogu kasutajateekond ja kliendi-tegija vaheline suhtlus, tehes töö tellimise kiireks, mugavaks ja turvaliseks. Töötegijate otsimise rakendus Handies on sarnane taksomaailma Boltile, muutes töö tellimise ja tegemise läbipaistvaks ning usaldusväärseks. Töö täpne sisu, aeg, koht ja hind lepitakse kokku rakenduses, tänu millele ei saa tekkida hilisemaid arusaamatusi. Iga töö ajal käivitub taimer, mis töö algusest lõpuni minuti täpsusega fikseerib.

Kuna töötasu suurus ja eeldatav maksumus saab paika enne töö algust, võib klient olla kindel, et tasumaksmise osas ootamatuid üllatusi ei tule. Tegija saab seevastu keskenduda töötegemisele, vältides igasuguseid hinnaläbirääkimisi ja kauplemist.

Kuidas Handies toimib?

Handies aitab leida kiirelt parima tegija, kes vastab täpselt ootustele nii hinna kui ka kvaliteedi osas. Teie kodu saab korda kiiremini kui kunagi varem! Protsessi esimese käiguna tuleb valida tegija, lisada kuupäev ja pildid tegemist vajavast tööst ning esitada tellimus. Kui pooled aktsepteerivad teineteise tingimusi, on kokkulepe saavutatud ja läheb tööks. Lisaks veendub rakendus kliendi maksevõimes juba enne töö algust, broneerides esimese tunni tasu ja edasi toimub broneerimine töö ajal automaatselt. See tähendab, et kui töö tehtud, saab tegija olla kindel, et raha jõuab tema kontole. Ja kuna kogu töö on täpselt dokumenteeritud, on vaidluste korral lihtne välja selgitada vastutuspiirid – kes mille eest vastutab, kui midagi juhtub, ning kes hüvitab tekkinud kahju. Järgmisel aastal lisandub igale Handiese platvormi kaudu tehtud tööle ka kindlustus.

Õigupoolest on ju Handiesel kaks kliendigruppi: tellijad ja töö tegijad. Ehk Handies on kasulik ka töömeestele, kes soovivad leida kiirelt ja mugavalt uusi kliente või teenida oma oskuste eest lisaraha. Rakendus Handies Tegija sobib suurepäraselt raha teenimiseks kõigile, kes oskavad aidata inimesi koduste töödega, nagu elektritööd, väiksemad remont- ja ehitustööd, koristustööd, lume lükkamine ja paljud muud tegemised. Aga loomulikult saavad rakendust kasutada ka ettevõtted, kel on mitmeid tegijaid. Rakenduses saab registreeritud töötegija ise määrata töö tegemise aja, tunnihinna ja ka töö piirkonna – tegijal on õigupoolest täielik vabadus valida, kuidas ta soovib tööd teha. Ka maksmine toimub mugavalt ja automaatselt rakenduse kaudu, ilma et peaks ise kliendilt raha välja nõudma või tasu pärast muretsema.

Vajadus igapäevases majapidamistes tarvilike tööde järele on suur ja inimestel on raske leida professionaalset töömeest. Oma jälje on seni toimivatele teenustele jätnud ka COVID-19, kuid klientide ja tegijate kaitsmine viiruse eest on Handiese prioriteet. Nii klientidele kui ka tegijatele edastatakse käitumisjuhiseid, lisaks järgitakse terviseameti ja valitsuse määratud ettekirjutusi, seda nii e-posti kui ka telefoniteavituste teel. Kui tellijal või tegijal on haigussümptomeid, saab rakenduse kaudu mugavalt ja lihtsalt juba aktsepteeritud tööaega muuta.

Ära kauem oota! Kutsu professionaalne töömees Handiese kaudu ja töö saab tehtud!

Hetkel on käimas Handiese ja Fundwise’i ühisrahastuskampaania, et saaksid uuele eduloole ka oma panuse anda. Vaata lisaks siit: handies.com ja fundwise.me.