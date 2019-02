Hando Sutter jätkabki Eesti Energia juhina veel neli aastat

Väino Kaldoja sõnul arutas nõukogu Hando Sutteri mandaadi pikendamist ning jõudis üksmeelselt mandaadi pikendamise otsuseni, teatas Eesti Energia.

"Hando Sutter on senise ametis oleku aja jooksul tõestanud, et on võimekas juht. Sutteri juhtimisel on ettevõte läbinud edukalt raskema aja 2015. – 2016. aastal, kui energiaturgudel langesid turuhinnad väga madalale tasemele. Nüüdseks on Eesti Energia taas kasvufaasis ja saab jätkata strateegilise tegevusplaani elluviimist,“ lausus Kaldoja.

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter ütles, et tänab nõukogu toetuse eest. „Viimased aastad on näidanud, et energeetikas on toimumas väga palju kiireid muutusi nii tehnoloogia, turukorralduse kui ka keskkonnaregulatsioonide osas. Et uue reaalsusega toime tulla, oleme koostöös Eesti Energia meeskonnaga välja töötanud tugeva strateegia. Selle strateegia keskmes on ambitsioon pakkuda suurepärast kliendikogemust 1 miljonile kliendile Läänemere piirkonnas ning toota energiat järjest efektiivsemalt ja puhtamalt. Nii on iga Eesti Energia töötaja võimuses anda oma panus maailma puhtamaks muutmiseks ja klientidele mugavate lahenduste väljatöötamiseks. Tänan kõiki kolleege Eesti Energiast, kellega koos oleme sellel teekonnal olnud ning kellega koos seda ka jätkame,“ rääkis Sutter.

Hando Sutter asus Eesti Energiat juhtima 1. detsembril 2014. aastal. Lisaks Sutterile kuuluvad Eesti Energia juhatusse Andri Avila, Raine Pajo ja Margus Vals.